Обновленный план действий ОТГ на 2025-2026 гг. формирует основу техноинтеграции тюркских государств

Обновленный план действий Организации тюркских государств (ОТГ) на 2025-2026 годы формирует основу технологической интеграции тюркских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на втором заседании министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ в Баку.

Он отметил, что обновленный план действий направлен на укрепление сотрудничества стран-членов в области искусственного интеллекта, цифровых и "зеленых" технологий, стандартизации, космических исследований и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Омуралиев подчеркнул, что министерская встреча проходит вскоре после успешного проведения 12-го Саммита ОТГ в Габале, и представляет собой важный шаг от стратегического партнерства к технологической интеграции тюркских государств. С момента первой встречи в Стамбуле в прошлом году сотрудничество в области промышленности, науки, технологий и инноваций значительно расширилось.

"В числе достигнутых результатов - прогресс рабочих групп и подгрупп в реализации плана действий 2024 года, обмен опытом в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации, развитие инновационной экосистемы через международные технологические фестивали, такие как Technofest в Турции и Стамбуле, а также Innoweek в Узбекистане", - сказал он.

Важным событием он назвал первую встречу руководителей учреждений интеллектуальной собственности стран ОТГ в Бишкеке, а также продвижение инициативы создания Общетюркской патентной организации (CTPO) как ключевого регионального проекта по защите интеллектуальной собственности и поддержке инноваций.

Кроме того, Омуралиев подчеркнул успехи стран-членов в сфере космических технологий, включая проект CubeSat, обучающие программы Турции и деятельность Турецкой академии космических исследований, стимулирующей научный обмен среди молодежи.

"Обновленный план действий на 2025-2026 годы формирует ориентированную на будущее рамку, которая позволит тюркским государствам стать динамичным центром инноваций и технологий. Среди новых инициатив - создание совместного Фонда исследований, разработок и инноваций ОТГ и активизация роли Тюркской торгово-промышленной палаты (TCCI) в продвижении промышленного сотрудничества и инвестиционных партнерств", - сказал он.

Завершая выступление, Омуралиев отметил, что предстоящий неформальный саммит ОТГ в 2026 году в Туркестане под темой "Искусственный интеллект и цифровое развитие" станет площадкой для демонстрации результатов совместных усилий и дальнейшей интеграции технологий в регионе.