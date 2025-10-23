Граждане Азербайджана репатриированы из Сирии на родину

В результате поэтапных и скоординированных действий правительства Азербайджанской Республики 22 октября 2025 года была проведена репатриация в страну шестерых граждан Азербайджана (2 женщин и 4 детей) из Арабской Республики Сирия.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел.

"Прежде всего была установлена локация репатриантов, их личность и принадлежность к гражданству Азербайджана. Представители соответствующих государственных органов, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан, были направлены в Сирию, где обеспечено проведение первоначального медицинского и психологического осмотра репатриантов", - заявили в ведомстве.

Было отмечено, что планируется реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

"В ходе поездки также проведены ряд встреч с компетентными государственными органами Сирии, касающихся репатриации наших граждан.

Работа по принятию необходимых мер для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооружённого конфликта за границей, будет продолжена", - добавили в ведомстве.