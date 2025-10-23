Азербайджан презентует туристические возможности на итальянской выставке

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке "27-я Средиземноморская археологическая туристическая биржа", которая пройдет в городе Пестум (Италия) с 30 октября по 2 ноября.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Отмечено, что основная цель выставки - популяризация археологических парков и музеев, продвижение археологического туризма и маркетинговых направлений, снижение зависимости от сезонного туризма и расширение экономических возможностей.

Мероприятие, проводимое под эгидой Министерства культуры, Министерства туризма, Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, Конференции регионов и автономных провинций и Национальной ассоциации муниципалитетов Италии, считается одним из самых успешных проектов в области межкультурного диалога ЮНЕСКО и Всемирной туристской организации ООН.

Было подчеркнуто, что туристическая выставка предусматривает создание соответствующего стенда для демонстрации различных памятников археологического наследия Азербайджана и их туристического потенциала, а также предоставление актуальной рекламной информации.

"27-я Средиземноморская археологическая туристическая биржа" ("Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico": https://www.borsaturismoarcheologico.it/en/) - признанная на международном уровне специализированная платформа, которая ежегодно объединяет туристические организации, представителей государственного и частного секторов, а также учёных и экспертов из сотен стран.

Участие в мероприятии открывает для Азербайджана важные возможности для изучения передового опыта в сфере туризма, внедрения новых идей по развитию археологического туризма, а также для популяризации памятников нашей страны, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и имеющих статус кандидатов. Это будет способствовать укреплению позиций Азербайджана в международном туристическом сотрудничестве и более широкой популяризации археологического туристического наследия нашей страны в мире.