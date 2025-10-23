Перестрелка в Германии

В немецком городе Ганновер вооружённое столкновение между двумя группами привело к гибели одного человека и ранению нескольких других.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Bild, по данным полиции, ссора между несколькими людьми вскоре переросла в перестрелку, во время которой было произведено несколько выстрелов. В результате один человек скончался на месте от огнестрельного ранения, ещё несколько получили травмы.

Информация о количестве пострадавших и их состоянии пока не разглашается.