https://news.day.az/world/1790153.html Перестрелка в Германии В немецком городе Ганновер вооружённое столкновение между двумя группами привело к гибели одного человека и ранению нескольких других. Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Bild, по данным полиции, ссора между несколькими людьми вскоре переросла в перестрелку, во время которой было произведено несколько выстрелов.
Перестрелка в Германии
В немецком городе Ганновер вооружённое столкновение между двумя группами привело к гибели одного человека и ранению нескольких других.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Bild, по данным полиции, ссора между несколькими людьми вскоре переросла в перестрелку, во время которой было произведено несколько выстрелов. В результате один человек скончался на месте от огнестрельного ранения, ещё несколько получили травмы.
Информация о количестве пострадавших и их состоянии пока не разглашается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре