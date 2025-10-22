Азербайджанские болельщики пресекли провокацию против "Карабаха" перед матчем Лиги Чемпионов - ВИДЕО
Азербайджанские болельщики пресекли в городе Бильбао, где состоялся матч "Атлетик"-"Карабах", еще одну провокацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана.
Как передает Day.Az, в соцсетях появились кадры, как болельщики команды соперника до матча размахивают перед проходящими мимо азербайджанцами т.н. "флагом" несуществующего "арцаха".
Наши соотечественники отобрали у них эту тряпку и выбросили её в мусорный бак, где ей и место.
Кадры вызвали чувство гордости в азербайджанском сегменте соцсетей.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Напомним, что ранее в Бильбао неизвестные расклеивали листовки, на которых был изображен тот же самый "флаг".
