Азербайджанские болельщики пресекли провокацию против "Карабаха" перед матчем Лиги Чемпионов

Азербайджанские болельщики пресекли в городе Бильбао, где состоялся матч "Атлетик"-"Карабах", еще одну провокацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Day.Az, в соцсетях появились кадры, как болельщики команды соперника до матча размахивают перед проходящими мимо азербайджанцами т.н. "флагом" несуществующего "арцаха".

Наши соотечественники отобрали у них эту тряпку и выбросили её в мусорный бак, где ей и место.

Кадры вызвали чувство гордости в азербайджанском сегменте соцсетей.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

Напомним, что ранее в Бильбао неизвестные расклеивали листовки, на которых был изображен тот же самый "флаг".