Провокация против "Карабаха" в Бильбао перед матчем ЛЧ

Вот такие листовки расклеивают неизвестные в испанском городе Бильбао, где сегодня в рамках Лиги Чемпионов местный "Атлетик" примет агдамский "Карабах".

Ничего удивительного, ведь Бильбао и конкретно "Атлетик" - это почти неофициальные символы баскского сепаратизма и национализма, передает Day.Az.

Одно время у этих мудаков футболистов даже была политика брать в состав команды ТОЛЬКО местных. Даже сейчас в составе команды всего один иностранец (еще один - в резерве).

Представители агдамской команды обратились к клубу "Атлетик" и сообщили о случившемся. Те, в свою очередь, привлекли полицию, провокаторов ищут.

Лучшим ответом на эту грязь сегодня вечером станет отличное выступление наших ребят!