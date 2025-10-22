IGU планирует расширять роль газа в мировом энергобалансе

Международный газовый союз (IGU) планирует активно продвигать роль газа в удовлетворении растущих мировых энергетических потребностей и обеспечении устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент IGU Андреа Стегер в ходе XXX Юбилейной Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

По его словам, IGU объединяет около 140 членов из 70 стран, охватывая около 90 процентов мирового рынка газа, и служит платформой для обмена техническими знаниями и опытом через 14 специализированных комитетов, работающих при поддержке примерно 500 волонтеров отрасли.

"Газ сегодня обеспечивает четверть мирового спроса на энергию. Чтобы удовлетворить растущие потребности, необходимы эффективное инвестирование, развитие технологий и сотрудничество между государственными и частными структурами", - отметил Стегер.

Он подчеркнул, что IGU выступает за комплексный подход к устойчивому развитию, учитывающий энергобезопасность, доступность ресурсов и климатические цели. Союз также продвигает концепцию "капитала газа", признавая необходимость разных энергетических решений для различных регионов мира.

"Мы рады обсуждать возможности сотрудничества, обмениваться опытом и открывать новые горизонты для международного партнерства в газовой отрасли", - добавил президент IGU.