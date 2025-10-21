ВОЗ фиксирует рост числа суперинфекций по всему миру

В больницах по всему миру стремительно растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам. Согласно новому Глобальному отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в 2023 году не поддавалась лечению стандартными препаратами.

Как передает Day.Az со ссылкой на отчет ВОЗ, эксперты называют результаты исследования "крайне тревожными" и предупреждают, что если тенденция сохранится, смертность от инфекций, вызванных устойчивостью к антибиотикам, может вырасти на 70 процентов к 2050 году.

Согласно отчету, в 2018-2023 годах более 40 процентов используемых антибиотиков потеряли эффективность против наиболее распространенных инфекций - кровотока, кишечника, мочевыводящих путей и заболеваний, передающихся половым путем.

ВОЗ собрала данные о 23 млн бактериальных инфекций из 104 стран. Анализ показал, что ситуация наиболее тяжелая в странах с низким и средним уровнем дохода, где системы здравоохранения испытывают дефицит диагностических средств, антибиотиков и ресурсов для контроля инфекций.

"Эти результаты вызывают глубокую обеспокоенность. Поскольку устойчивость к антибиотикам продолжает расти, мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда эффективных методов лечения просто нет. Это особенно опасно в странах, где профилактика и контроль инфекций слабы, а доступ к надежной диагностике и лекарствам ограничен", - сказал директор департамента ВОЗ по устойчивости к противомикробным препаратам, доктор Иван Хутин.

По оценке ВОЗ, каждая третья бактериальная инфекция в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье уже устойчива к антибиотикам. В странах Африки - примерно каждая пятая. При этом реальные цифры могут быть выше: во многих странах данные поступают преимущественно из крупных специализированных больниц, где сосредоточены самые тяжелые случаи.

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) возникает, когда патогены эволюционируют и перестают реагировать на лекарства. В 2021 году бактериальные инфекции стали причиной 7,7 млн смертей по всему миру. Из них 4,71 млн связаны с лекарственной устойчивостью, а 1,14 млн - напрямую вызваны ею.

Особую тревогу вызывает рост устойчивости у грамотрицательных бактерий, таких как Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Эти микроорганизмы защищены внешней оболочкой, которая делает их крайне трудноуязвимыми для антибиотиков.

По данным ВОЗ, 40 процентов штаммов E. coli и свыше 55 процентов K. pneumoniae устойчивы к цефалоспоринам третьего поколения - препаратам первого выбора при тяжелых инфекциях. В некоторых странах Африки уровень устойчивости превышает 70 процентов.

Серьезное беспокойство вызывает и рост устойчивости к антибиотикам второго выбора, включая карбапенемы и фторхинолоны. Эти препараты применяются при тяжелых, угрожающих жизни инфекциях, и их неэффективность резко сокращает терапевтические возможности.

"Эти антибиотики критически важны для лечения тяжелых инфекций, и их растущая неэффективность оставляет врачей буквально безоружными", - отметил доктор Хутин.

Исполнительный директор Глобального партнерства по исследованию и разработке антибиотиков (GARDP), доктор Маника Баласегарам назвал отчет ВОЗ "сигналом тревоги": "Самые трудно поддающиеся лечению инфекции сейчас опережают темпы разработки новых антибиотиков. Где-то препараты не доходят до пациентов, где-то - просто не создаются. Это приведет к резкому росту смертности от Устойчивости к противомикробным препаратам - к 2050 году она может вырасти на 70 процентов".

Он подчеркнул, что проблема не решится лишь за счет создания новых лекарств: "Необходимо разрабатывать антибиотики, нацеленные на действительно опасные патогены, и обеспечить их доступность для тех, кто в них нуждается. Замена теряющих эффективность препаратов невозможна и последствия этого уже начинают ощущаться во всем мире".

Специалист по противомикробной терапии из Лондонского университетского колледжа, профессор Санджиб Бхакта отмечает, что борьба с УПП требует целенаправленных глобальных действий - от усиления эпиднадзора и диагностики до обеспечения равного доступа к узкоспециализированным антибиотикам.

Он добавил, что не менее важно развивать профилактику инфекций: доступ к чистой воде, санитарии, вакцинации и системам инфекционного контроля: "Нам необходимо возобновить инвестиции в междисциплинарные исследования, которые помогут находить новые терапевтические подходы к борьбе с устойчивыми бактериями. Без этого мы рискуем вернуться в эпоху до антибиотиков".