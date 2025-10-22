Ущерб от кибератаки на Jaguar Land Rover оценили в $2,5 млрд

Совершенная в августе кибератака на Jaguar Land Rover, принадлежащей индийской Tata Motors, обошлась британской экономике в 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,55 млрд долларов США) и затронула более 5 тыс. организаций в стране.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете, опубликованном в среду Центром кибермониторинга (CMC).

"Этот инцидент, по всей видимости, стал самым экономически разрушительным киберсобытием в истории Великобритании, при этом основная часть финансовых последствий связана с потерей объемов производства на предприятиях JLR и у их поставщиков", - говорится в отчете CMC.

В отчете отмечается, что потери могут быть выше, если возникнут непредвиденные задержки в восстановлении производства на заводе-изготовителе транспортных средств до уровня, существовавшего до хакерского взлома, пишет Reuters.

Компания JLR начала возобновлять производство в начале этого месяца после почти шестинедельного простоя, вызванного взломом. У производителя автомобилей класса люкс три завода в Великобритании, которые в совокупности производят около 1 тыс. автомобилей в день.

Компания JLR, которая, по оценкам аналитиков, теряла около 50 миллионов фунтов стерлингов в неделю из-за остановки производства, в конце сентября получила от британского правительства гарантию по кредиту на сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы оказать поддержку поставщикам.