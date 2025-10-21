Судья Верховного суда Нахчыванской АР будет освобожден от должности

Фарман Мамед оглу Аббасов будет освобожден от должности судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 24 октября.