https://news.day.az/society/1789763.html Судья Верховного суда Нахчыванской АР будет освобожден от должности Фарман Мамед оглу Аббасов будет освобожден от должности судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 24 октября.
