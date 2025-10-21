Искусствовед предположил судьбу украденных из Лувра драгоценностей

Украденные из парижского Лувра экспонаты невозможно продать. Скорее всего, из них достанут драгоценные камни и продадут за 50-70 процентов от стоимости.

Как передает Day.Az, такое мнение выразил российский коллекционер, искусствовед Сергей Подстаницкий в беседе с газетой "Взгляд".

Эксперт напомнил, что из Лувра были похищены бесценные исторические артефакты - произведения выдающихся мастеров своего времени. Экспонаты сделаны из драгоценных камней довольно внушительных размеров. Даже по самым скромным оценками, их стоимость может достигать десятков миллионов евро. "Но реализовать их невозможно - слишком знаковые и известные вещи", - объяснил Подстаницкий.

В связи с этим, считает искусствовед, вероятно, продавать их будут, разобрав на отдельные драгоценные камни. "Скорее всего, если бандитов не поймают вовремя, вещи разломают и будут отдельно продавать камни из них. Стоимость будет составлять от 50 до 70 процентов от реальной цены камней, как на все ворованные вещи", - заключил эксперт.