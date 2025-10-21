Аналог iPhone Air от Huawei получит увеличенный экран

Китайский оператор China Telecom опубликовал в своей базе данных изображение еще не представленного смартфона Huawei Mate 70 Air с каталожным номером SUP-AL90. Ожидается, что новинка станет самым тонким устройством в линейке Mate 70, сохранив фирменный дизайн, сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полные технические характеристики пока не раскрыты, однако из базы оператора известно, что смартфон получит 6,9-дюймовый дисплей, вероятно, с разрешением Full HD+, и будет представлен в двух конфигурациях памяти - 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. В продажу модель поступит в трех цветах: черном, белом и серебристом.

По данным Gizmochina, смартфон может не поддерживать 5G-сети. Это предположение основано на структуре серийных номеров: устройства Huawei с поддержкой 5G традиционно обозначаются индексом "AN", тогда как Mate 70 Air зарегистрирован под индексом "AL".

Дата официальной презентации Huawei Mate 70 Air пока не объявлена. Аналитики предполагают, что модель может стать более доступной версией основной линейки Mate 70 и будет ориентирована на пользователей, ищущих баланс между дизайном, производительностью и ценой.