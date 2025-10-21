В Женеве состоялась встреча спикеров Азербайджана и Армении

Как сообщалось ранее, парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой находится с визитом в Женеве Швейцарской Конфедерации для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Как передает Day.Az, сегодня в рамках визита в Женеву состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

Отметим, что в последний раз стороны встречались 22 марта 2024 года в рамках 148-й Ассамблеи МПС в Женеве.

Новость обновляется