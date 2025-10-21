HONOR укрепляет позиции в Азербайджане: рост доли рынка и узнаваемости бренда

Международный технологический бренд HONOR продолжает уверенно укреплять свои позиции на азербайджанском рынке. За последний год компания значительно увеличила долю в сегменте Android-смартфонов, а также повысила уровень узнаваемости и доверия среди пользователей.

Рост ключевых показателей обусловлен стратегией HONOR, основанной на инновациях и высоком качестве продукции. Современные модели бренда - как флагманские устройства, так и решения среднего ценового сегмента - предлагают пользователям умные и функциональные решения, соответствующие их ежедневным потребностям. Камеры с поддержкой искусственного интеллекта, энергоэффективность и надёжный дизайн стали отличительными чертами устройств HONOR, обеспечив им признание со стороны потребителей.

HONOR 400 Series: лидер продаж и интереса аудитории

Представленная в июле 2025 года серия HONOR 400 за короткое время вошла в число самых популярных и продаваемых моделей как по данным Google Trends, так и в розничных каналах. Серия получила высокие оценки за элегантный дизайн, AI-камеру нового поколения и впечатляющую производительность.

Первый фирменный магазин HONOR в Баку

Также в июле HONOR открыл в Баку первый официальный бренд-магазин, что стало важным шагом в укреплении присутствия компании в Азербайджане. Новый магазин предлагает покупателям полный ассортимент продукции HONOR - от смартфонов и носимых устройств до аксессуаров - в едином пространстве. В ближайшие годы компания планирует расширить сеть бренд-магазинов, обеспечив более широкое покрытие по стране.

"Азербайджанский рынок играет стратегически важную роль для бренда HONOR. Мы видим устойчивый рост интереса к нашим продуктам и благодарим пользователей за доверие. Наша цель - продолжать предлагать инновационные решения, сочетающие технологии, стиль и удобство", - отметил Jing Xi, региональный директор HONOR в Азербайджане.

Курс на инновации и устойчивое развитие

Рост бренда в Азербайджане подтверждается не только динамикой продаж, но и активным присутствием в онлайн- и офлайн-пространстве. HONOR последовательно развивает коммуникацию с местной аудиторией, внедряет инновационные маркетинговые подходы и совершенствует клиентский сервис.

В дальнейшем компания планирует продолжать расширять присутствие на рынке, повышать доступность продукции и представлять новые инновационные модели, сохраняя курс на качество и технологическое лидерство.