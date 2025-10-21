Автор: Лейла Таривердиева

Вопросы безопасности и обороны имели важность для человечества во все времена. Сегодня же, когда военные технологии вышли на новый уровень развития, эта тема перестает быть индивидуальной для стран и требует коллективного подхода. В современном мире обеспечить свою безопасность и целостность в одиночку не способны даже державы. Кооперация, партнерство, двусторонние и многосторонние договоренности могут служить достаточно надежной гарантией того, что внешние интересанты десять раз подумают, прежде чем предпринять недружественные шаги.

Выступая на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести совместные военные учения в рамках ОТГ. "Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств", - сказал он.

О необходимости сотрудничества на пространстве ОТГ в сферах безопасности и обороны Президент Азербайджана заявил еще на 10-м юбилейном саммите организации в Астане в ноябре 2023 года. В сентябре прошлого года на встрече глав стран Центральной Азии и Азербайджана в Казахстане, азербайджанский лидер заявил, что нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности. В этом контексте он особо подчеркнул важность совместных военных учений.

Намерения стран ОТГ продолжить совместную деятельность в области оборонно-промышленного комплекса нашли отражение и в декларации неформального саммита Организации тюркских государств, прошедшего в июле 2024 года в Шуше.

В Габале Президент Азербайджана вновь поднял тему совместных учений в рамках Организации тюркских государств. Это предложение нашло горячий отклик в турецких СМИ. Оно было названо историческим, а для самих учений турецкие журналисты уже придумали название - учения Турана.

Учения между странами-членами проводятся на двусторонней основе, члены ОТГ участвуют в многосторонних учениях с другими странами. Но до сих пор не было военных маневров, которые проводились бы под эгидой Организации тюркских государств.

Партнеры Азербайджана по ОТГ в Центральной Азии имеют многочисленные и достаточно современные армии. В рейтинге армий мира за 2025 год ВС Казахстана и Узбекистана даже опережают нашу страну. Тем не менее, у Азербайджана есть то, чего нет ни у одной из братских тюркских стран - опыт победоносной войны. Такого опыта нет даже у второй армии НАТО - Турции. Этот опыт стоит очень дорого, и не дай бог никому из наших братьев получить его в реалиях. Укрепление оборонного сотрудничества и институализация этого сотрудничества в рамках ОТГ - лучший способ не столкнуться с серьезными угрозами своему суверенитету и целостности.

Военные маневры под эгидой ОТГ, по мнению экспертов, должны стать регулярными и проводиться, в том числе на освобожденных территориях Азербайджана. Такие учения будут не только содержать мощный геополитический посыл, но и позволят на практике перенять опыт Азербайджанской армии на местах недавних сражений.

Хотя "учения Турана" пока находятся на стадии обсуждений, страны-члены уже не один год сотрудничают в плане совместных учений.

В июне текущего года Азербайджан и Казахстан провели военные учения "Каспийский бриз-2025" в Каспийском море у побережья порта Актау. В июле состоялись азербайджано-казахстанские летно-тактические учения "Тарлан-2025", основной темой которых было использование беспилотных летательных аппаратов. В сентябре Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Турция приняли участие в совместных с Пакистаном учениях "Безграничное братство - IV". В маневрах были задействованы бронетехника, армейская авиация и БПЛА.

15 октября в Самаркандской области Узбекистана состоялась церемония открытия совместных региональных учений "Единство - 2025" с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В 2024 году ВС Азербайджана и Казахстана провели совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран - 2024" ("Золотой орел - 2024"). Две страны также приняли участие в командно-штабных учениях "Бірлестік-2024" вместе с подразделениями вооруженных сил Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также в совместных военно-морских учениях прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия).

Теперь пришло время перенести совместные маневры непосредственно на площадку Организации тюркских государств.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Учитывая геополитическую обстановку и идущие в мире процессы, у Организации тюркских государств должна быть структура, которая позволит странам-членам объединять усилия для обеспечения своей безопасности и суверенитета. К сожалению, международные организации, которые призваны защищать интересы страдающих от таких угроз стран, не справляются со своими обязательствами. Азербайджан, часть территории которого была оккупирована тридцать лет Арменией, несмотря на 4 резолюции ООН, был вынужден сделать это своими силами. Он сам восстановил свою территориальную целостность, заплатив за это высокую цену. Уверен, если бы в то время существовала организация, объединяющая тюркские государства, история армяно-азербайджанского конфликта могла быть совсем другой.

Всякая организация только тогда чего-то стоит если она умеет защищаться. Если нет гарантий безопасности стран, находящихся на ее пространстве, эта организация ничего не стоит. Не случайно Президент Ильхам Алиев на 12-м саммите ОТГ поставил вопрос о безопасности и сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, а также о проведении совместных учений.

Вопрос усиления сотрудничества в сфере безопасности и обороны стран-членов Организации тюркских государств - это требование времени.

Только с Турцией в 2025 году Азербайджан провел 25 учений. Теперь необходимо сделать учения тюркских стран многосторонними. Настало время тюркским странам выступить единым фронтом в вопросах безопасности пространства ОТГ. Силы для этого есть. В совокупности, если взять только численность вооруженных сил стран ОТГ, то это более миллиона личного состава. Это очень большая сила.

Основную роль, конечно, играет Турция, армия которой является второй по силе в НАТО и сильнейшей в Европе. Но и другие тюркские страны, исходя из сегодняшних геополитических реалий, начинают осознавать необходимость усиления вооруженных сил и увеличения военного бюджета. Как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, сохранить независимость, сделать ее вечной намного труднее, чем завоевать ее.

В плане военного сотрудничества у тюркских стран и у ОТГ как организации в целом - очень хорошие перспективы. С учреждением формата ОТГ+ организация начнет расширяться за пределы тюркского пространства, что важно с точки зрения укрепления безопасности в нашем и соседних регионах.

Азербайджан проводил учения с ВС Казахстана и других стран ОТГ. Но учений пока не было под эгидой ОТГ. Вероятно, в 2026 году такие учения состоятся. Вопросы взаимодействия в сферах безопасности и обороны тюркских стран - это вопрос, решение которого требует времени. Необходимо время, чтобы штабы и армии стран-членов научились взаимодействовать и выполнять поставленные задачи совместно. Со временем, думаю, будут созданы и соответствующие структуры ОТГ с участием представителей вооруженных сил членов организации.

Азербайджан выбрал для развития армии турецкую модель. Возможно, и другие страны возьмут за основу эту модель. Это позволит в дальнейшем более качественно и надежно организовывать и координировать взаимодействие между армиями тюркских стран для выполнения той или иной задачи. В будущем я не исключаю также создание армии Турана, которая будет служить обеспечению безопасности этого региона.

Особо хотел бы отметить военно-техническое сотрудничество. Военно-промышленный комплекс Азербайджана привлекает внимание членов ОТГ, идут переговоры о совместных переговорах. Азербайджанский ВПК отвечает самым современным требованиям, наши кадры имеют высокую квалификацию, постоянно пополняют знания, повышают профессионализм на различных мероприятиях по обмену опытом с партнерами, имеющими развитые ВПК. Это Турция, Пакистан, Израиль. Продукция ВПК Азербайджана востребована. Как сказал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран и география поставок из года в год расширяется. Эта отрасль прибыльна для Азербайджана.

Уверен, что в военно-технической сфере у тюркских стран есть большие перспективы.

Одним словом, в сегодняшнем мире актуальны объединение и интеграция. Один в поле не воин, и в наше неспокойное время выходить из сложных ситуаций в одиночку проблематично. Проблемы, имеющиеся у тюркских стран, похожи, и вместе мы в них разберемся".