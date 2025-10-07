https://news.day.az/officialchronicle/1786260.html Президент Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ В своем выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, предложил провести совместные военные учения государств-членов ОТГ.
В своем выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, предложил провести совместные военные учения государств-членов ОТГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заявил: "Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств".
