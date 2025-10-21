В Польше колонна американских армейских автомобилей столкнулась с микроавтобусом

Колонна автомобилей Вооруженных сил США столкнулась с микроавтобусом в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале уточняется, что авария произошла на автостраде A2 на территории Великопольского воеводства.

"Пострадали три солдата. Также ранен водитель микроавтобуса", - отметили журналисты.

Они добавили, что колонна состояла из американских военных машин Hummer.

В связи с ДТП на автостраде возникли затруднения, сотрудникам профильных служб пришлось перекрыть как минимум одну полосу в сторону Варшавы. Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители и спасатели.