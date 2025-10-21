https://news.day.az/officialchronicle/1789664.html В Астане с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта «Развитие Среднего коридора» - ФОТО В Астане с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта "Развитие Среднего коридора". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Астане с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта «Развитие Среднего коридора» - ФОТО
В Астане с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта "Развитие Среднего коридора".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре