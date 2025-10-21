В Астане с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта «Развитие Среднего коридора»

В Астане с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта "Развитие Среднего коридора".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

