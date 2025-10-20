"Великое возвращение" - свидетельство сильной политической воли Президента Ильхама Алиева, приверженности страны гуманитарной деятельности

Азербайджанский народ на собственном опыте познал, что означает гуманитарный кризис.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая 20-го октября на дискуссии на тему "Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса" в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в городе Женева Швейцарии.

По её словам, ещё в начале 1990-х годов в результате армяно-азербайджанского конфликта около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Для восьмимиллионного народа это была огромная трагедия. Благодаря постоянным национальным усилиям и поддержке международных партнёров Азербайджан смог удовлетворить насущные потребности перемещённого населения. Восстановив свою территориальную целостность в 2020-м году, наша страна начала масштабные проекты по восстановлению и реконструкции на освобождённых от оккупации территориях.

Спикер Милли Меджлиса сказала, что процесс возвращения уже начался, и там сегодня живут, работают и учатся уже более пятидесяти тысяч человек. Это является свидетельством сильной политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева, приверженности страны гуманитарной деятельности.