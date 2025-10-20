Apple признала iPhone Air провалом

Руководители корпорации Apple разочаровались в собственном смартфоне iPhone Air. Об этом сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на японское аналитическое агентство Mizuho Securities, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ультратонкий Air, в отличие от других новых смартфонов Apple, провалился в продаже. В материале говорится, что девайс за 1000 долларов не заинтересовал потребителей, из-за чего IT-гигант сократил производство аппарата на миллион устройств. В то же время компания Тима Кука увеличила производство других iPhone на два миллиона единиц.

В отчете говорится, что продажи флагманских iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max превышают продажи их предшественников за тот же период 2024 года. Также базовый iPhone 17, доступный за 799 долларов, пользуется гораздо большим успехом, чем прошлогодний iPhone 16.

В Mizuho Securities рассказали, что изначально Apple планировала произвести 88 миллионов единиц смартфонов серии iPhone 17 в 2025 году. Однако затем она пересмотрела планы до 94 миллионов телефонов.

Модель Air получила корпус из титана и стекла толщиной 5,6 миллиметра, 6,5-дюймовый OLED-экран и флагманский процессор A19 Pro. Однако гаджет имеет аккумулятор сниженной емкости, одинарную камеру и всего один динамик.