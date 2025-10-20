Яркое полярное сияние украсило небо на Севере

https://news.day.az/world/1789423.html

Яркое полярное сияние украсило небо над северными странами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что на Земле уже несколько дней наблюдается магнитная буря . Именно благодаря ей и появляется свечение в небе. Представляем вашему вниманию эти кадры: