Яркое полярное сияние украсило небо на Севере - ФОТО - ВИДЕО
Яркое полярное сияние украсило небо над северными странами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что на Земле уже несколько дней наблюдается магнитная буря . Именно благодаря ей и появляется свечение в небе.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
