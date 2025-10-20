Учёные раскрыли ранее неизвестный эффект газированной воды
Газированная вода способна влиять на обмен веществ, ускоряя усвоение сахара клетками.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ученые из Университета Кюсю (Япония).
Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.
По данным исследования, углекислый газ из газированной воды после попадания в организм частично всасывается в кровь. Там он превращается в вещество под названием бикарбонат, которое влияет на химический состав крови - в частности, немного повышает уровень кислотности (pH) внутри красных кровяных клеток (эритроцитов). Это изменение запускает процесс гликолиза - механизм, при котором клетки начинают активнее перерабатывать сахар (глюкозу) и использовать ее для получения энергии.
Ученые сравнили этот эффект с тем, что наблюдается при гемодиализе - процедуре очистки крови у людей с почечной недостаточностью. Там тоже используется углекислый газ, и он аналогично стимулирует обмен веществ в клетках.
Хотя снижение уровня сахара в крови у участников было небольшим, исследователи считают, что этот механизм может играть роль в регуляции энергетического обмена. Газированная вода, по их словам, не помогает похудеть, но способна вызывать легкое чувство насыщения и кратковременно снижать уровень глюкозы. Эти наблюдения, по мнению авторов, требуют дальнейшего изучения - особенно с точки зрения профилактики нарушений обмена веществ.
