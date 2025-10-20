Парафирование мирного соглашения - исторический шаг на пути к прекращению армяно-азербайджанского конфликта

Подписание Совместной декларации и парафирование мирного соглашения Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в августе этого года является историческим шагом на пути к прекращению армяно-азербайджанского конфликта, продолжавшегося десятилетиями.

Как сообщает Day.Az, об этом 20 октября заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве (Швейцария).

Выразив надежду на то, что это знаменательное событие откроет новую страницу прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе, Сахиба Гафарова отметила: "Это вселяет уверенность в то, что даже застарелые конфликты могут быть урегулированы посредством диалога и политической воли".