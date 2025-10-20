На заседании бакинского суда по делу члена ИГИЛ прозвучали показания свидетелей

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке к террору в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой дали показания свидетели.

На заседании, отвечая на вопросы своего адвоката, Абдулла Алиев сообщил, что он состоял в исламской общине "Ахли-сунна валь-Джамаат", и говорил, что желал смерти евреям: "Я сказал, что из‑за палестинского вопроса я с лёгкостью убил бы еврея. О коктейле Молотова тоже шла речь. Я признаю свою вину. Ведь Азербайджан - толерантная страна, и я должен был уважать все религии".

Судья спросил у А.Алиева, совершил бы он такое действие, если бы у него была возможность, на что тот ответил, что не смог бы.

Следующее судебное заседание назначено на 27 октября.

Отметим, Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 28, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.

Согласно обвинению, 18-летний Абдулла Алиев, проживающий в городе Сумгайыт и связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан", планировал теракт против "Бакинской синагоги горских евреев".

28 декабря прошлого года он подъехал к еврейской синагоге на машине и готовился совершить нападение на нее с "коктейлем Молотова" и другими предметами, которые планировал использовать в качестве оружия, но в этот момент был задержан сотрудниками СГБ.

В ходе операции у Абдуллы Алиева и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он хотел использовать в качестве оружия.