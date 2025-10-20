В Астане прозвучали мелодии Азербайджана на фестивале «Песни кочевников»

В Астане прошёл II Международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni (Песни кочевников).

Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на "Казахконцерт", зрители концертной программы смогли насладиться выступлениями исполнителей, чьё творчество основано на глубокой связи с фольклорными традициями, звучанием кочевой культуры и музыкальным наследием тюркского мира.

Программа фестиваля охватила широкий спектр жанров - от подлинных степных мелодий до оригинальных интерпретаций народных песен и инструментальных произведений.

Из Азербайджана на фестивале выступила группа "Зафар".

Фестиваль Kóshpendiler áýeni стал уникальной культурной площадкой, где этническая музыка оживает в своём первозданном звучании, объединяя народы через искусство и древние музыкальные традиции.