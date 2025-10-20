Стало известно, когда планируется начать экспорт ветроэнергии в Каспийском море

В настоящее время в азербайджанском секторе Каспийского моря ведутся измерительные и наблюдательные работы для оценки потенциала ветроэнергетики, а также продолжается процесс определения морских акваторий, подходящих для размещения зон возобновляемой энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Парвиза Шахбазова в газете "Азербайджан", под названием "Азербайджан превращается в региональный энергетический хаб", посвященной Дню работников энергетики.

В материале отмечается, что консорциум Caspian Breeze, созданный компаниями ACWA Power, Masdar и SOCAR Green, а также компаниями China Energy Overseas Investment Co., Ltd., China Datang Overseas Investment Co. Ltd. и PowerChina Resources Limited, активно сотрудничает в этой сфере.

"с 2032 года планируется поэтапное начало экспорта 4 ГВт из более чем 6 ГВт электроэнергии, предусмотренных к выработке в рамках проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий - Чёрное море - Европа". Ожидается, что работы над технико-экономическим обоснованием проекта, который соединит Европу с обоих берегов Черного моря, а также Каспийский регион в плане энергетики и цифровых коммуникаций, будут завершены в начале следующего года. Совместное предприятие GECO Green Energy Company подало заявку на включение проекта в 10-летний план развития (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). На следующем этапе проект будет подан на получение статуса PCI/PMI (Проекты взаимного и общего интереса)".