20 октября 2020 года был освобожден от армянской оккупации город Зангилан.

Зангиланский район был оккупирован вооруженными силами Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации помимо райцентра Зангилан в районе имелись 5 поселков и 79 сел. За 27 лет оккупации все население пункты были разрушены, памятники стерты с лица земли, леса и сады вырублены.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, дата 20 октября отмечается как День города Зангилан.

"Славная Азербайджанская армия вошла и на территорию Зангиланского района, обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю названия освобожденных сел на территории Зангиланского района: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан - наш! Карабах - наш!"

Такие слова прозвучали в обращении главы государства к народу в день освобождения Зангилана.

Это была еще одна славная страница той освободительной войны, еще одна радостная весть. Азербайджанская армия написала еще одну главу в новую историю Азербайджана. За три дня до этого был освобожден Физули, и ощущение приближающейся Победы витало в воздухе. Мы уже знали, что начавшийся процесс необратим, что оккупации 20 процентов территорий нашей страны, из которой, как казалось, нет выхода, приходит конец. 30 с лишним лет были прожиты с болью от потерь, и каждое обращение Верховного главнокомандующего возвращало нам веру в справедливость.

Освобождение Зангилана стало серьезным сигналом не только для нас, но и для противника. Армения тоже поняла, что Азербайджан ей уже не остановить. Эти оценки подтвердил Day.Az военный эксперт Алексей Арестович, к которому мы обратились пять лет назад, в день освобождения Зангилана.

Говоря о значимости зангиланской операции, он подчеркнул, что азербайджанской стороне удалось вытянуть армянский фронт, сделать так, чтобы армяне развернулись. Взятием Зангилана Азербайджанская армия получила прямой выход на Лачинский коридор, отрезала оккупантам сухопутный путь, который шел через Зангелан из Ирана в Армению. И те поставки, которые могли бы идти для армянской армии этим путем, в том числе и российские, вынуждены будут направляться длинным путем, опаздывая на фронт. Положение армян еще более усложнилось. "По всем признакам, у Армении больше нет единой военной группировки в Карабахе. Ереван перешел к партизанщине, что свидетельствует о том, что армянская армия разгромлена и не имеет возможностей действовать систематически общим кулаком сил. Переход от общевойсковых операций к очаговой обороне означает разгром", - сказал военный эксперт.

9 ноября война завершилась и начался период мира и возрождения для Зангилана.

20 октября 2022 года в Зангилане открылся международный аэропорт. Это было знаковое событие. Не случайно в открытии воздушной гавани приняли участие Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган. Открытие аэропорта подчеркнуло важную роль Восточного Зангезура как транспортного хаба и как регионального центра, стало сигналом о готовности Азербайджана к миру и реализации новых мегапроектов.

Зангиланский международный аэропорт соответствует всем международным стандартам, оснащен самыми современными средствами управления воздушным движением и контроля безопасности. Аэропорт расположен на маршруте исторического Шелкового пути и создающегося Зангезурского коридора (Маршрут Трампа), что еще более усиливает его значимость.

Но главным фактором, говорящим о возрождении освобожденных земель, является восстановление городов и возвращение туда людей.

На прошлой неделе в Ханкенди прошел III Азербайджанский национальный форум по градостроительству. На форуме говорилось и о возрождении Зангилана.

Партнер-основатель компании SA Partners Дунья Ковар-Бинггели, выступая на форуме, сказала, что основной целью градостроительных работ на освобожденных территориях является создание климатоустойчивых городов, обеспечивающих гармонию между природой и человеком.

"Генеральный план города Зангелан разработан для безопасной, комфортной и устойчивой жизни. Мы спланировали город по модели "города 15 минут"", - отметила она. По ее словам, планирование Зангилана основано на концепции "зеленой и голубой сети", в городе будут созданы парки, естественные воздушные коридоры и зеленые зоны. Кроме того, здесь впервые в Азербайджане применяются новые архитектурные прототипы, такие как круглое здание школы и линейные жилые дома.

Год назад была представлена 3D-визуализация плана восстановления города Зангилан. Это действительно будет город будущего. Интересная архитектура, огромное количество зеленых насаждений, уютная планировка улиц. Конечно возвращающиеся домой зангеланцы не увидят того города, который были вынуждены покинуть, спасаясь от оккупантов, но сегодняшний Зангелан их точно не разочарует.

Помимо жилого фонда, для Зангилана предусмотрены проекты развития сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, туризма, зеленой энергетики. Если бы не проблема тотального минирования, работы шли бы гораздо быстрее.

В ноябре начинается долгожданное возвращение населения в Агдам. Не далек день, когда на зеленых улицах Зангилана закипит жизнь. Мирная жизнь, которую мы больше никому не позволим нарушить.