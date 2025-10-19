Начался второй тур выборов президента Боливии

Голосование во втором туре президентских выборов началось в Боливии. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (16:00 по Баку) и будут работать до 16:00 (00:00 по Баку).

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

На пост президента страны претендуют сенатор Родриго Пас из центристской Христианско-демократической партии и экс-президент (2001-2002) Хорхе Кирога, представляющий правый альянс "Свобода и демократия".

Пас в первом туре выборов, который прошел 17 августа, набрал 32,06%, Кирога - 26,70% голосов избирателей.