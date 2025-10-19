https://news.day.az/world/1789286.html В ТРСК завершилось голосование на президентских выборах В Турецкой Республике Северного Кипра завершился первый тур президентских выборов. Как сообщает Day.Az, голосование закончилось в 18:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени). Для выборов по всей стране было открыто 777 избирательных участков. Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать более 50% голосов.
