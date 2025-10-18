Азербайджан увеличил производство бензина

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане было произведено 1,081 млн тонн автомобильного бензина.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 10,8 тыс. тонн или на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За 9 месяцев прошлого года в стране было произведено 1,070 млн тонн автомобильного бензина.

На 1 октября текущего года запасы готовой продукции составляли 62,2 тыс. тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общий объем производства нефтепродуктов в Азербайджане увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,047 млрд манатов.