Главный тренер дублирующего состава футбольного клуба "Сумгайыт" Вагиф Джавадов прошел пятидневную стажировку в Нидерландах. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, эта стажировка прошла в рамках прохождения тренерских курсов категории PRO. Как отнесся к этому клуб "Сумгайыт" и не вызвало ли это каких-либо проблем между тренером и клубом - с этого вопроса мы и начали короткое интервью с Вагифом Джавадовым:

- Нет, конечно, клуб не имел ничего против этого, наоборот, оказал всяческое содействие, чтобы я поехал туда, куда изначально хотел - в футбольную академию клуба "Твенте".

- Почему именно "Твенте"?

- Как минимум потому, как это не чужой для меня клуб - я выступал за него в бытность футболистом. И еще, конечно же, потому как я считаю, что нидерландская школа детского и юношеского футбола - одна из лучших, если не лучшая в мире.

- Что вас там больше всего удивило как футбольного специалиста?

- То, что два футбольных клуба - "Твенте" и "Хераклис" - объединили свои футбольные академии! Это говорит о том, что эти клубы заботятся прежде всего о будущем голландского футбола в целом, а не акцентируют внимание именно на своих клубах. Это произвело на меня неизгладимое впечатление! Я просто не могу представить, что нечто подобное когда-нибудь произойдет и у нас.

- Какие еще поездки ожидаются в рамках курсов по получению категории PRO?

- Теперь мне предстоит чуть более длительная, как минимум недельная, стажировка в каком-либо европейском клубе топ-уровня. Она может произойти и в этом году, и в начале следующего - все зависит от календаря этого клуба.

- А о каком клубе идет речь, можно узнать?

- Ну, этого пока я и сам не знаю, честно (смеется). Опять же, я сам бы хотел, чтобы это был клуб либо из Италии, либо Испании, либо из Германии. Посмотрим, как получится. Здесь все завит от личных связей - я сам должен договориться, как и в случае с "Твенте".

- А как же "Сумгайыт"? Неужели и во второй раз он вам не откажет?

- Нет, конечно. Руководство клуба с понимаем относится к этому вопросу, ведь им тоже хочется, чтобы тренер их клуба набирался опыта. С их стороны я вижу пока только поддержку.