https://news.day.az/officialchronicle/1788867.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене, постоянно выдвигая ряд инициатив, основанных на межцивилизационном диалоге.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене
Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене, постоянно выдвигая ряд инициатив, основанных на межцивилизационном диалоге.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий.
Президент также подчеркнул, что традиционно проводимый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу стал важной платформой, поддерживающей международные инициативы, направленные на укрепление мира посредством культуры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре