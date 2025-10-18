Умер пассажир рейса AZAL, потерпевшего крушение под Актау

Скончался житель Загатальского района Нурулла Сираджов, пострадавший в авиакатастрофе самолёта AZAL недалеко от Актау в Казахстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом порталу Lent.az сообщили близкие покойного.

Сообщается, что он скончался сегодня утром в своем доме.

Напомним, Нурулла Сираджов 25 декабря 2024 года с супругой направлялся к сыну, проживающему в Грозном. В результате аварии оба получили травмы и были госпитализированы.