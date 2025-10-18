https://news.day.az/society/1789105.html Умер пассажир рейса AZAL, потерпевшего крушение под Актау Скончался житель Загатальского района Нурулла Сираджов, пострадавший в авиакатастрофе самолёта AZAL недалеко от Актау в Казахстане. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом порталу Lent.az сообщили близкие покойного. Сообщается, что он скончался сегодня утром в своем доме.
Скончался житель Загатальского района Нурулла Сираджов, пострадавший в авиакатастрофе самолёта AZAL недалеко от Актау в Казахстане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом порталу Lent.az сообщили близкие покойного.
Сообщается, что он скончался сегодня утром в своем доме.
Напомним, Нурулла Сираджов 25 декабря 2024 года с супругой направлялся к сыну, проживающему в Грозном. В результате аварии оба получили травмы и были госпитализированы.
