https://news.day.az/sport/1788938.html Футболисты "Шамахы" получили награды за лучшие голы В рамках проекта "Гол месяца" награды за лучшие голы августа и сентября получили футболисты клуба "Шамахы" Диого Балау и Андрей Тирковеану. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом официально объявила Профессиональная футбольная лига (PFL).
