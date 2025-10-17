https://news.day.az/sport/1788938.html

Футболисты "Шамахы" получили награды за лучшие голы

В рамках проекта "Гол месяца" награды за лучшие голы августа и сентября получили футболисты клуба "Шамахы" Диого Балау и Андрей Тирковеану. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом официально объявила Профессиональная футбольная лига (PFL).