В Грузии произошла массовая драка между гражданами Турции

В Аджарской автономной республике Грузии задержаны 5 граждан Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Один из задержанных обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, четверо - в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Следствие установило, что один из обвиняемых нанес удары ножом двум гражданам Турции в ресторане, расположенном в муниципалитете Хелвачаури. Пострадавшие были госпитализированы и им оказана соответствующая медицинская помощь.