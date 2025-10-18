https://news.day.az/world/1789083.html В Грузии произошла массовая драка между гражданами Турции - есть задержанные В Аджарской автономной республике Грузии задержаны 5 граждан Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. Один из задержанных обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, четверо - в хулиганстве, совершенном группой лиц.
