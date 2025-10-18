https://news.day.az/world/1789038.html Умер обладатель Нобелевской премии по физике Умер обладатель Нобелевской премии по физике 1957 года Ян Чжэньнин. Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Ученый ушел из жизни в возрасте 103 лет. Ян совместно с американским ученым Робертом Миллсом разработал теорию калибровочного поля, которая считается одним из важнейших достижений физики XX века.
Умер обладатель Нобелевской премии по физике 1957 года Ян Чжэньнин.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Ученый ушел из жизни в возрасте 103 лет. Ян совместно с американским ученым Робертом Миллсом разработал теорию калибровочного поля, которая считается одним из важнейших достижений физики XX века. Кроме того, он вместе с Энрико Ферми предложил первую составную модель сильно взаимодействующей элементарной частицы.
Постоянно проживавший в США, Ян вернулся в Китай в 1999 году и занял должность преподавателя в Университете Цинхуа. В 2015-м отказался от американского паспорта.
