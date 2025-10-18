Азербайджан и Казахстан совместно формируют новый транспортно-логистический каркас Евразии

Тесное сотрудничество Казахстана и Азербайджана играет ключевую роль в формировании нового транспортно-логистического каркаса Евразии

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend казахстанский политолог Аман Мамбетали.

"Казахстан и Азербайджан связывают многовековые узы братства, духовной и культурной общности. Обе страны с момента восстановления независимости выступают опорными центрами тюркского мира и активными участниками Организации тюркских государств, рассматривая тюркское сотрудничество как важный элемент внешнеполитического курса и инструмент укрепления региональной стабильности", - сказал он.

А.Мамбетали отметил, что за более чем тридцать лет дипломатических отношений Казахстан и Азербайджан последовательно развивают диалог, основанный на взаимном уважении, доверии и поддержке, что позволило вывести взаимодействие на уровень стратегического партнерства.

"Особенность казахстано-азербайджанских отношений заключается в их многослойности - от политического и экономического до гуманитарного и культурного измерения. Экономическая кооперация дополняется укреплением связей в области образования, науки и медиа, а дипломатия на уровне общественных и культурных инициатив формирует прочную социальную основу для дальнейшего сближения", - сказал он.

По его словам, важную роль в двусторонних отношениях играет азербайджанская диаспора в Казахстане, насчитывающая, по оценкам 2021-2025 годов, около 155 тысяч человек.

Эксперт добавил, что диаспора активно участвует в деятельности Ассамблеи народа Казахстана, способствует межкультурному диалогу и развитию гуманитарных связей. Эта основа создает прочное взаимопонимание между обществами двух стран, способствуя обмену опытом в сфере образования, медиа и искусства.

Он также подчеркнул, что Казахстан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

А.Мамбетали отметил, что текущая динамика торговых отношений между Казахстаном и Азербайджаном демонстрирует положительную тенденцию во всех сферах. По его мнению, в будущем ожидается лишь рост товарооборота, поскольку потенциал сотрудничества между двумя странами остаётся значительным. Он подчеркнул, что Казахстан фактически выступает "воротами" в Центральную Азию, а Азербайджан - на Южный Кавказ, что усиливает их стратегическую роль в регионе.

"Экономическое сотрудничество между странами демонстрирует динамичный рост. По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил 331,7 млн долларов, что почти на 40% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Из них экспорт Казахстана достиг 281,6 млн долларов, импорт - около 50 млн долларов. При этом по данным министерства экономики Азербайджана, поставки из Казахстана выросли почти в 5 раз - до 448 млн долларов в январе-июле 2025 года. Азербайджан стабильно входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана в регионе", - сказал он.

А.Мамбетали отметил, что основные статьи казахстанского экспорта - металлы, зерно, нефтепродукты, химическая продукция, а Азербайджан поставляет электронику, оборудование и продовольствие. В долгосрочной перспективе цель сторон - достижение товарооборота в 1 млрд долларов, что признано обеими странами вполне реалистичной задачей.

"В условиях глобальной геополитической турбулентности формируется новый транспортно-логистический каркас Евразии. Ключевую роль в этом процессе играет тесное и взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и Азербайджана. Страны занимают особое место в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), соединяющего Азию и Европу. Этот маршрут становится одним из наиболее перспективных направлений глобальной логистики: грузы из Казахстана через порты Актау и Курык по Каспийскому морю доставляются в Азербайджан, а затем следуют через Грузию и Турцию в Европу", - сказал он.

А.Мамбетали также указал на то, что стороны активно работают над развитием портовой инфраструктуры, расширением контейнерных терминалов и логистических хабов, упрощением административных и таможенных процедур. Одновременно внедряются цифровые решения - в частности электронный документооборот, что позволяет сократить время оформления грузов и повысить эффективность маршрута.

"Активное взаимодействие двух стран открывает новые возможности для укрепления транзитного потенциала Казахстана и его становления одним из ведущих транспортных узлов региона. По прогнозам министерства транспорта Казахстана, объем транзитных грузоперевозок через территорию страны к 2029 году может вырасти в пять раз - примерно до 1 млн тонн. Рост обеспечат развитие автоперевозок, модернизация пунктов пропуска, улучшение инфраструктуры и расширение сотрудничества с соседними государствами", - сказал эксперт.

По его словам, сотрудничество охватывает не только перевозку грузов, но и инвестиции в строительство новых дорог и транспортных узлов, развитие логистической инфраструктуры и совершенствование таможенно-пропускного режим. "Мир нестабилен, он постоянно меняется, причём скорость этих изменений только увеличивается. И именно в этот период, благодаря политической воле и инициативности наших лидеров, открываются новые геополитические возможности, особенно в связи с переходом казахстано-азербайджанских отношений к многовекторности и развитию сотрудничества также в сферах инноваций и цифровых технологий помимо традиционных направлений. Обе страны рассматривают цифровизацию не только как инструмент модернизации экономики, но и как ключ к повышению конкурентоспособности в глобальном масштабе. На этом направлении Казахстан и Азербайджан демонстрируют схожие стратегические приоритеты: развитие искусственного интеллекта, построение цифровых экосистем, кибербезопасность и внедрение электронных государственных сервисов", - сказал А.Мамбетали.

Он отметил, что на международных технологических площадках, таких как форум Digital Bridge в Астане или выставка Bakutel в Баку, регулярно проходят совместные панели, где представители министерств, IT-компаний и стартапов двух стран обсуждают возможности интеграции технологических решений и обмена опытом.

"Эти мероприятия уже стали центрами притяжения для инвесторов и инновационных команд из стран Организации тюркских государств, что способствует формированию единого цифрового пространства тюркоязычного мира", - сказал А.Мамбетали.

Он также добавил, что ключевым шагом стало подписание меморандумов о сотрудничестве между министерствами цифрового развития Казахстана и Азербайджана, предусматривающих совместную работу в области облачных технологий, аналитических платформ, цифровых госуслуг, а также создание сети инкубаторов и акселераторов для поддержки IT-стартапов. Сотрудничество включает обмен специалистами, проведение совместных хакатонов и развитие инфраструктуры дата-центров.

"Современные отношения Казахстана и Азербайджана основаны на личном доверии и взаимном уважении между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым. Это придаёт особую устойчивость и динамичность двустороннему взаимодействию", - отметил А.Мамбетали.

Он также процитировал слова Президента Токаева о том, что прочный фундамент партнёрства двух стран заложен "вековыми братскими узами и взаимной поддержкой на международной арене". Эксперт отметил, что тёплые отношения между лидерами способствуют углублению взаимопонимания по всему спектру актуальных вопросов.

"Ключевым этапом стало подписание в 2022 году Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, открывшей новый этап сотрудничества", - сказал А.Мамбетали.

По словам эксперта, на ее основе созданы Высший межгосударственный совет, а также Деловой и Экспертный советы, обеспечивающие системную координацию. За последние полтора года подписано около 40 двусторонних документов, что подтверждает высокий уровень политической синхронизации.

"Президент Токаев отметил, что с 2020 года товарооборот между странами вырос почти в пять раз - с 109 до 529 млн долларов, а совместные проекты в сфере транспорта, энергетики и сельского хозяйства придают взаимодействию практическую направленность. Символом братства стал Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули, построенный Казахстаном как дар азербайджанскому народу", - отметил А.Мамбетали.