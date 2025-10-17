Опыт Азербайджана в сфере транспорта обсудили на международном мероприятии в Париже

Азербайджан был представлен на международном круглом столе "Доступ к транспорту для лиц с ограниченными возможностями", организованном Международным транспортным форумом (МТФ) Организации экономического сотрудничества и развития.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что представитель Министерства цифрового развития и транспорта, национальный эксперт, командированный в Секретариат ITF (Международная федерация работников транспорта) Алиш Исмаилов поделился опытом нашей страны в своих выступлениях на различных сессиях.

Была представлена ​​информация о проводимых в нашей стране реформах по укреплению межведомственного взаимодействия в сфере транспорта и связи, а также о внедрении нового финансового механизма в общественном транспорте. Было подчеркнуто, что эти меры важны для повышения финансовой устойчивости транспортного сектора и повышения качества услуг.

Руководитель сессии высоко оценил эти реформы и отметил, что опыт Азербайджана будет включён в качестве примера в итоговый отчёт.

В мероприятии приняли участие представители влиятельных организаций из Японии, Ирландии, Австрии, Канады, Португалии, Нидерландов и других стран. Круглый стол стал важной площадкой в ​​вопросах обеспечения равного доступа к транспорту и укрепления сотрудничества в развитии инклюзивной транспортной политики. Международное признание опыта Азербайджана в очередной раз подтвердило успешную деятельность нашей страны в сфере инклюзивного транспорта.