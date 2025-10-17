В аэропорту Кишинева обнаружили предполагаемое взрывное устройство

Предполагаемое взрывное устройство обнаружили в аэропорту молдавской столицы Кишенева, идет эвакуация.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

"Сканеры в аэропорту зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолета из Кишинева в Милан, может находиться взрывчатка", - говорится в сообщении.

Специалисты-взрывотехники осматривают предмет, чтобы обезвредить возможное устройство.

По его данным, чемодан оставил гражданин Албании, который скрылся с территории аэропорта и направился в сторону Сынжеры.

Правоохранители ведут его поиски.