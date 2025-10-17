https://news.day.az/world/1788774.html В аэропорту Кишинева обнаружили предполагаемое взрывное устройство - идет эвакуация Предполагаемое взрывное устройство обнаружили в аэропорту молдавской столицы Кишенева, идет эвакуация. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТСВ Приднестровье в Telegram-канале.
Предполагаемое взрывное устройство обнаружили в аэропорту молдавской столицы Кишенева, идет эвакуация.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
"Сканеры в аэропорту зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолета из Кишинева в Милан, может находиться взрывчатка", - говорится в сообщении.
Специалисты-взрывотехники осматривают предмет, чтобы обезвредить возможное устройство.
По его данным, чемодан оставил гражданин Албании, который скрылся с территории аэропорта и направился в сторону Сынжеры.
Правоохранители ведут его поиски.
