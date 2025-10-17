Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений Азербайджанской Армии

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, руководство Министерства обороны провело проверку обеспечения и боеготовности подразделений Азербайджанской Армии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовало Министерство обороны.

Отмечается, что руководство министерства побывало в десантно-диверсионной части и других подразделениях, ознакомилось с качеством проделанной работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и организации военной службы.

После ознакомления с условиями, созданными для личного состава на местах, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал дополнительные поручения соответствующим должностным лицам по подготовке к зиме, улучшению условий службы и быта подразделений, дальнейшему повышению боеспособности войск, сезонному обслуживанию вооружения и техники, а также бесперебойному снабжению.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую готовность личного состава, Министр обороны встретился с военнослужащими и побеседовал на интересующие их темы.

В ходе встречи Министр обороны рассказал об успешных реформах, реализуемых в сфере армейского строительства под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, о повышении авторитета нашей страны в международном сообществе в результате решительной защиты интересов и позиций нашего народа при участии в престижных мероприятиях, а также довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим.

Затем он дал соответствующие указания должностным лицам по строгому соблюдению дисциплины и правил безопасности среди военнослужащих, налаживанию надлежащих взаимоотношений, а также более чуткому подходу к здоровью личного состава.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед командно-начальствующим составом конкретные задачи по организации войсковой службы, обеспечению постоянного контроля за всеми видами обеспечения личного состава, а также по усилению контроля за строгим соблюдением правил безопасности.