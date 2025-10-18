Вниманию водителей, собирающихся в поездку на выходных

Многолетние наблюдения показывают, что, как правило, по выходным дням интенсивность движения на автомобильных дорогах республиканского значения заметно возрастает.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям, планирующим поездки на выходных.

Отмечается, что, несмотря на принимаемые меры для регулирования транспортного потока, к сожалению, именно в эти дни из-за спешки и невнимательности водителей нередко происходят более тяжёлые дорожно-транспортные происшествия.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям, особенно тем, кто собирается в дорогу в выходные, с призывом воздержаться от поездок на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии, строго соблюдать скоростной режим, правила безопасности при обгоне и маневрировании, а также учитывать дорожные и погодные условия.