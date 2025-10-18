https://news.day.az/society/1789060.html Названо число заключенных, экстрадированых из Азербайджана в Иран Четверо иранских заключенных экстрадированы из Азербайджана в Иран в рамках соглашения об экстрадиции осужденных между двумя странами. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра юстиции Ирана по правам человека и международным вопросам Аскер Джалалиан в заявлении местным СМИ.
Названо число заключенных, экстрадированых из Азербайджана в Иран
Четверо иранских заключенных экстрадированы из Азербайджана в Иран в рамках соглашения об экстрадиции осужденных между двумя странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра юстиции Ирана по правам человека и международным вопросам Аскер Джалалиан в заявлении местным СМИ.
По его словам, заключенные переданы в Главное управление тюрем провинции Гилян для дальнейшего отбывания оставшегося срока наказания.
Джалалиан отметил, что большинство иранских граждан, содержащихся в тюрьмах других стран, в том числе соседних, были осуждены за контрабанду наркотиков и перевозку запрещенных медикаментов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре