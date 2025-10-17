В Азербайджане наблюдаются дожди

Обнародованы данные о погоде в Азербайджане на 17 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в настоящее время на территории страны местами идут ливневые дожди.

В Астаре выпало 15 мм осадков, в Губе - 13 мм, в Загатале - 11 мм, в Шабране - 10 мм, в Огузе - 7 мм, в Ярдымлы, Лянкяране и Гусаре - по 5 мм, в Лерике - 4 мм, в Халтане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - по 2 мм, в Хачмазе, Габале, Хызы, Шеки (Кишчай), Кяльбаджаре, Лачине и Губадлы - 1 мм.

В Сумгайыте, Шамкире, Хызы, Гусаре, Грызе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена 500 метрами.