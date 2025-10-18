Могут ли разрешить такси движение по автобусным полосам в Баку?

В Баку уже несколько лет действует запрет на въезд частных автомобилей на автобусные полосы. В то же время в некоторых странах мира такси, как общественному транспорту, разрешено двигаться по этим полосам. Это делается для того, чтобы такси, перевозящие пассажиров, не теряли время в пробках.

А можно ли применить такой подход в Азербайджане?

Как сообщает Day.Az, в комментарии для Bizim.Media транспортный эксперт Эльмеддин Мурадлы заявил, что создать условия для использования автобусных полос официально и легально работающими такси вполне возможно:

"Для этого необходимо решить ряд технических вопросов. Насколько мне известно, этот вопрос уже обсуждается в соответствующих структурах. В ближайшее время может быть принято положительное решение, и такси разрешат движение по автобусным полосам.

Если автобусные полосы смогут использовать также такси, мопеды, велосипеды и скутеры, распределение дорожного пространства станет более справедливым. Ведь на узких дорогах выделение отдельной полосы для каждого вида транспорта создаёт дополнительные трудности".

