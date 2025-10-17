Пять новых остановочных пункта заработали в Баку

В Ясамальском районе обустроены пять специальных мест для посадки и высадки пассажиров.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что AYNA продолжает создание специальных участков, предназначенных для удобной посадки и высадки пассажиров легковыми автомобилями на автобусных полосах.

Очередные такие места организованы на улице А.М. Шарифзаде - перед Республиканской клинической больницей, Бакинским базовым медицинским колледжем № 2, магазинами "Kontakt Home" и "İrşad Telecom", а также на улице Джафара Джаббарлы - перед отелем "Amber Hotel". В этих местах установлены соответствующие указатели.

Цель проекта - обеспечить возможность посадки и высадки пассажиров без помех для движения общественного транспорта по автобусным полосам.

При пользовании такими местами необходимо не мешать движению общественного транспорта, выполнять посадку и высадку в максимально короткие сроки, а также соблюдать правила безопасности и маневрирования.