Пять новых остановочных пункта заработали в Баку - СПИСОК УЛИЦ
В Ясамальском районе обустроены пять специальных мест для посадки и высадки пассажиров.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что AYNA продолжает создание специальных участков, предназначенных для удобной посадки и высадки пассажиров легковыми автомобилями на автобусных полосах.
Очередные такие места организованы на улице А.М. Шарифзаде - перед Республиканской клинической больницей, Бакинским базовым медицинским колледжем № 2, магазинами "Kontakt Home" и "İrşad Telecom", а также на улице Джафара Джаббарлы - перед отелем "Amber Hotel". В этих местах установлены соответствующие указатели.
Цель проекта - обеспечить возможность посадки и высадки пассажиров без помех для движения общественного транспорта по автобусным полосам.
При пользовании такими местами необходимо не мешать движению общественного транспорта, выполнять посадку и высадку в максимально короткие сроки, а также соблюдать правила безопасности и маневрирования.
