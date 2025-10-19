https://news.day.az/world/1789246.html МИД Германии отзовет посла из этой страны Министерство иностранных дел (МИД) Германии отзовет своего посла из Грузии. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Германии в "Х". "В течение многих месяцев грузинское руководство резко высказывается против Евросоюза (ЕС), Германии и лично посла Германии [Питера] Фишера.
МИД Германии отзовет посла из этой страны
Министерство иностранных дел (МИД) Германии отзовет своего посла из Грузии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Германии в "Х".
"В течение многих месяцев грузинское руководство резко высказывается против Евросоюза (ЕС), Германии и лично посла Германии [Питера] Фишера. Поэтому МИД Германии принял решение отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших шагах", - сказано в заявлении.
Отмечается, что 20 октября Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о Грузии.
