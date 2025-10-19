Где пройдет очередной раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном?

Делегации Пакистана и Афганистана вновь встретятся 25 октября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Geo.tv, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

Вчера на встрече в Дохе при посредничестве Катара и Турции стороны достигли соглашения о прекращении огня.

Хаваджа Асиф поблагодарил Катар и Турцию за посреднические усилия и сообщил, что стороны проведут новую встречу в Стамбуле, на которой будут обсуждены все детали.