https://news.day.az/world/1789204.html Где пройдет очередной раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном? Делегации Пакистана и Афганистана вновь встретятся 25 октября. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Geo.tv, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. Вчера на встрече в Дохе при посредничестве Катара и Турции стороны достигли соглашения о прекращении огня.
Где пройдет очередной раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном?
Делегации Пакистана и Афганистана вновь встретятся 25 октября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Geo.tv, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
Вчера на встрече в Дохе при посредничестве Катара и Турции стороны достигли соглашения о прекращении огня.
Хаваджа Асиф поблагодарил Катар и Турцию за посреднические усилия и сообщил, что стороны проведут новую встречу в Стамбуле, на которой будут обсуждены все детали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре