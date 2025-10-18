Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

Международный воинский контингент для сектора Газа будет возглавляться Египтом. Как сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники, Азербайджан, Индонезия и Турция также направят значительное число военнослужащих в ряды "стабилизационного корпуса".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по информации издания, США и европейские страны вынесут на голосование Совета Безопасности ООН резолюцию о формировании международного контингента для Газы, в которой будут четко обозначены его полномочия. Отмечается, что Вашингтон настаивает на том, чтобы корпус располагал мандатом ООН.