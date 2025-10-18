https://news.day.az/world/1789126.html Разъяренный бык протаранил припаркованное авто - ВИДЕО В Турции разбушевавшийся бык вступил в схватку с припаркованным автомобилем. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство IHA, животное сорвалось с привязи и некоторое время бесцельно бродило по улицам, пока не заметило стоящий автомобиль.
