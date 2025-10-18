Власти Комор пресекли попытку массовых протестов

Власти Союза Коморских Островов не допустили проведения оппозицией массовых протестов по примеру Мадагаскаре.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Comoresinfos TV.

Мэрия столицы Морони отказалась выдать оппозиционному движению Rilemewa разрешение на проведение демонстрации протеста против роста цен на потребительские товары. Заявку подали члены движения из числа молодежи.

По данным СМИ, тактика Rilemewa во многом схожа с акциями движения "Поколение Z", которые привели к смене власти на Мадагаскаре.